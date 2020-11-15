Санду одержала победу на выборах президента Молдавии внутри страны

Глава Партии действия и солидарности Майя Санду победила на на втором туре выборов президента Молдавии, который прошел 15 ноября, по итогам подсчета протоколов внутри страны. Об этом свидетельствуют данные молдавского ЦИК на сайте.

Согласно результатам обработки 100 процентов протоколов, за Санду проголосовали 56,28 процентов избирателей в Молдавии. Ее соперник, действующий президент страны Игорь Додон, набрал 43,72 процента голосов.

На данный момент (02:45 по московскому времени) не подсчитаны около 1,5 процентов протоколов на участках за рубежом: в США и Канаде.

Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 1 ноября. По его итогам Додон получил 32 процента голосов, Санду — 36 процентов. Явка на голосование достигла 42,7 процента (1,2 миллиона человек).