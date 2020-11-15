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На выборах президента Молдавии оппозиционер набрала больше половины голосов

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Майя Санду
Майя Санду
Фото: Sputnik / РИА Новости

На выборах президента Молдавии лидирует представительница оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду, она набрала больше половины голосов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экзитполы консалтинговой компании «Интеллектгрупп».

«По данным проведенного нами опроса, Санду набрала 55 процентов голосов. У президента Додона — 45 процентов», — сказал глава компании Ян Лесневский. Он также пояснил, что речь идет только об участках на территории страны без учета голосов находящихся за рубежом граждан Молдавии.

15 ноября в Молдавии проходит второй тур выборов президента. В нем принимают участие действующий президент Игорь Додон и глава проевропейской партии Майя Санду. По последним данным, явка на выборах составила 48 процентов.

Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 1 ноября. По его итогам Додон получил 32 процента голосов, Санду — 36 процентов. Явка на голосование достигла 42,7 процента (1,2 миллиона человек).

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