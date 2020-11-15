На выборах в Молдавии произошли столкновения полиции и оппозиции

В селе Варница у административной границы Молдавии и Приднестровья произошло столкновение между полицейскими и представителями оппозиции. Об этом в воскресенье, 15 ноября, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, недовольство оппозиционеров и ветеранов вооруженного конфликта в Приднестровье вызвало участие в президентских выборах, которые проходят в стране 15 ноября, граждан Молдавии, проживающих в Приднестровье — чтобы они смогли проголосовать, к избирательному участку в селе были запущены рейсовые автобусы. Протестующие заблокировали дорогу и попытались остановить транспортные средства.

На место происшествия прибыл спецотряд полиции, который оттеснил недовольных и освободил дорогу для проезда автобусов. После этого вдоль трассы был выстроен кордон из правоохранителей при полном снаряжении. В настоящее время они осуществляют контроль за общественным порядком. Информации о пострадавших в ходе потасовки не поступало.

15 ноября в Молдавии проходит второй тур выборов президента. В нем принимают участие действующий президент Игорь Додон и глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду. Всего на территории страны открыто более двух тысяч избирательных участков, еще 139 работают за рубежом.

Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 1 ноября. По его итогам Додон получил 32 процента голосов, Санду — 36 процентов. Явка на голосование достигла 42,7 процента (1,2 миллиона человек).