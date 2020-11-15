В Молдавии начался второй тур президентских выборов

В Молдавии открылись избирательные участки для голосования во втором туре выборов президента страны. Об этом в воскресенье, 15 ноября, сообщает РИА Новости.

Всего на территории Молдавии в 07:00 по местному времени (08:00 мск) заработали более 2 тысяч избирательных участков, еще 139 будут открыты за рубежом. Обеспечивают безопасность в местах для голосования порядка 6 тысяч полицейских. Всем избирателям выдают защитные маски, также их просят пользоваться собственными перчатками и ручками.

Во втором туре граждане страны могут проголосовать за действующего президента Игоря Додона или главу проевропейской Партии действия и солидарности Майю Санду. Избирательные участки в Молдавии закроются в 21:00 по местному времени (22:00 мск).

Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 1 ноября. По его итогам Додон получил 32 процента голосов, Санду — 36 процентов. Явка на голосование достигла 42,7 процента (1,2 миллиона человек).