ЦИК Молдавии обнародовал предварительные итоги выборов президента

Действующий глава Молдавии Игорь Додон, по предварительным итогам, лидирует на выборах президента страны с результатом 34,3 процента. Такие данные обнародовала Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики после обработки 39 процентов бюллетеней. Об этом сообщает ТАСС.

К закрытию избирательных участков в 21:00 (22:00 по Москве) явка на голосование достигла 42,7 процента (1,2 миллиона человек). Таким образом, выборы признаны состоявшимися, поскольку для этого необходимо участие 33,3 процента избирателей.

Кроме действующего президента Игоря Додона, который считается, согласно опросам, фаворитом предвыборной гонки, и его главного оппонента —главы проевропейской Партии действия и солидарности Майи Санду, за пост лидера страны боролись еще шесть кандидатов.