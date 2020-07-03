Додон пожаловался на купленный парламент Молдавии и предрек досрочные выборы

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что политический кризис в стране может быть решен только путем проведения досрочных парламентских выборов. Об этом пишет «Sputnik Молдавия».

«Для чего [бежавший из страны олигарх Владимир] Плахотнюк занимается этими маневрами? У него уже есть 23-24 депутата. Он хочет вернуться к власти. Вы знаете, как действуют бандиты, по традиции? Сначала создают проблемы, а потом говорят "давай, помогу их решить"», — сказал Додон и пожаловался на купленных депутатов.

Он пообещал сделать все возможное, чтобы после президентских выборов, которые состоятся 1 ноября, новый глава государства подписал указ о роспуске парламента.

Додон отметил, что не рассматривает возможность вести переговоры с представителями парламентской фракции Pro Moldova, которая объединяет оппозицию, чтобы сместить действующее правительство.

На фоне политического кризиса в Молдавии оппозиционные силы обсуждают необходимость отставки правительства, состоящего из ставленников Партии социалистов, которую возглавляет спикер парламента Зинаида Гречаный. В конце июня данный вопрос поднимался на встрече депутатов группы Pro Moldova и оппозиционной партии «Шор». Наблюдатели считают это событие началом официальных переговоров о смене правительства.

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