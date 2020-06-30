В парламенте Молдовы оппозиция стала большинством

Партия президента Молдовы Игоря Додона потеряла еще один мандат в парламенте. Врач Штефан Гацкан, ставший депутатом по результатам недавних довыборов в одном из одномандатных округов, перешел к оппозиционной группе Pro Moldova. Об этом сообщает портал point.md. Таким образом, теперь оппозиция составляет в местном парламенте большинство.

«Бесконечные политические войны, серьезные ошибки в управлении страной, непрофессиональные решения, отсутствие смелости и даже ложь, допускаемая во время управления кризисом COVID-19, заставили меня отстраниться от действий, которые выходят за рамки интересов граждан и государства», — объяснил свое решение Гацкан.

Во лжи об эпидемиологической ситуации в стране правящую партию и президента ранее обвиняли и другие представители оппозиции. Заболеваемость и смертность от коронавируса в стране в последнее время неуклонно росла, а по уровню заражений среди врачей Молдавия с самого начала эпидемии занимала одно из первых мест в Европе.

Также оппозиция обвиняла президента в фальстарте предвыборной кампании — президентские выборы в стране назначены на 1 ноября 2020 года, а Игорь Додон уже активно ездит по стране, и пользуется для агитации административным ресурсом. Впрочем, как утверждают аналитики, шансы на победу у него невелики. И чем больше в стране усугубляется политический и экономический кризис, тем меньше эти шансы становятся, считают наблюдатели.

На фоне кризиса в Кишиневе давно говорят и о необходимости отставки правительства, состоящего из ставленников Партии социалистов. Накануне этот вопрос обсуждался на встрече депутатов группы Pro Moldova и оппозиционной партии «Шор». Многие наблюдатели считают это событие началом официальных переговоров о смене кабмина.

