В Молдове под руководством президента устанавливают памятники румынским «героям»

Правительство Молдовы планирует установить два памятника, о чем сообщает портал newsru.md. Согласно проекту постановления кабинета министров республики бюст королю Румынии Фердинанду I Гогенцоллерну, при котором в 1918 году Бессарабия была насильственно аннексирована Румынией, должен появиться в селе Вережены. Второй памятник — румынским героям-пограничникам межвоенного периода 1918-1940 годов восстановят в селе Бэлэбэнешть. Свой героизм пограничники продемонстрировали на границе с Советским Союзом, проходившей в те годы по Днестру.

Считалось, что президент Молдовы Игорь Додон, не только контролирует нынешнее правительство, но и заявляет себя пророссийским политиком, а также последовательным поборником государственности Республики Молдова. В предвыборной программе, с которой он шел на президентские выборы значится пункт о запрете унионистских партий и движений на территории Молдовы.

Унионизм — специфическое политическое течение, целью которого является ликвидация Молдовы как независимого государства и ее присоединение к Румынии. Его идеология базируется на «национальных румынских ценностях» межвоенного периода. Своим политическим идеалом унионисты считают акт аннексии Бессарабии, произошедший в 1918 году, который не был признан Советским Союзом. Они считают Красную армию, освободившую Молдавию от нацистов оккупационной.

Румынские пограничники, участвовавшие в боестолкновениях с советскими частями, являются для унионистов национальными героями. Установка памятников, увековечивающих «Великое объединение» и борцов против «русских оккупантов» — серьезный фактор укрепления в Молдове идеологии унионистских политических организаций, которые Игорь Додон обещал запретить как антигосударственные, считает автор публикации в newsru.md. По его словам, со ссылкой на кишиневских обозревателей, никаких действий в этом направлении президентом так и не было предпринято.

В публикации указывается, что скандальное постановлении молдавского правительства стало известно 22 июня 2020 года, который отмечается в Молдове как День памяти и скорби. Ни президент Игорь Додон, ни премьер-министр Ион Кику не приняли участие в возложении цветов и венков к Вечному Огню на кишиневском Мемориале «Вечность», акцентирует внимание newsru.md.

