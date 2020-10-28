Президент Молдавии рассказал об ожидании российской вакцины от коронавируса

Эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса в Молдавии сложилась непростая, однако пока власти не планируют новых ограничений. Об этом рассказал президент Игорь Додон в интервью РБК.

По его словам, в последние дни прирост новых случаев инфицирования COVID-19 сократился до нескольких сотен человек в день, тогда как несколькими неделями ранее этот показатель достигал нескольких тысяч в день. При этом даже учащиеся школ не будут переводиться на удаленный режим.

В ожидании российской вакцины от коронавируса власти планируют усилить меры безопасности только на время выборов президента республики 1 ноября.

Молдавия обратилась к России с просьбой поставить вакцину от коронавируса еще в августе, через несколько дней после того, как был зарегистрирован первый в мире такой препарат «Спутник V», разработанный в центре имени Гамалеи. На данный момент Москва приняла заявки уже от 50 стран.

Массовое производство «Спутник V» началось 15 августа. По данным Минздрава, россияне уже сейчас могут бесплатно получить прививку от коронавирусной инфекции COVID-19. 27 октября в России запустилось производство второй вакцины «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор».