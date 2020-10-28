В Минздраве оценили возможность вакцинации от COVID-19 на коммерческой основе

Вакцинация от коронавируса на коммерческой основе невозможна. Особенно если речь идет об иностранных туристах, желающих привиться российским препаратам. Так перспективу платных прививок оценил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов в беседе с ТАСС.

«Вакцинация уже идет, и для граждан она бесплатна. Абсолютный приоритет в вакцинации — у россиян. И лишь после удовлетворения внутренней потребности — когда будут вакцинированы группы риска и все желающие — можно будет говорить о каких-то коммерческих поставках», — подчеркнул он.

Ранее в сети появилась информация о том, что зарубежные компании организуют туры в Россию для вакцинации. В частности, чешский телеканал TV-Spisok рассказывал о бизнесмене, который предлагал подобные путешествия стоимостью от 30 тысяч крон (99 тысяч рублей).

Ранее президент России Владимир Путин оценил потенциальный оборот российской вакцины от коронавируса на мировом рынке в 100 миллиардов долларов. «Это хороший бизнес и яркая гуманитарная составляющая», — заметил он. Заявки на приобретение у Москвы препарата «Спутник V» уже направили более 50 стран.