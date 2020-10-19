Кремль оценил мировой спрос на российскую вакцину от коронавируса

Россия столкнулась с повышенным спросом на продукцию российских ученых — вакцину от коронавируса. Так мировой спрос оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 19 октября.

«Наша вакцина весьма активно продвигается на мировые рынки, весьма активно продвигается в рамках сотрудничества с другими государствами», — сказал Песков.

В середине сентября сообщалось, что российским препаратом «Спутник V», который был зарегистрирован 11 августа, заинтересовались 50 стран. В правительстве сообщали о готовности 27 стран купить «Спутник V».

Между тем одной из первых стран, которая получит российскую вакцину от коронавируса, будет Белоруссия.

14 октября президент Владимир Путин объявил о регистрации еще одной российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанной центром «Вектор». Ожидается, что в гражданский оборот ее введут в январе следующего года.