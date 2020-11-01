Анонсирован второй тур выборов президента Молдавии

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии после обработки 75 процентов голосов анонсировала проведение второго тура выборов президента страны, он состоится 15 ноября. Об этом сообщает РИА Новости.

По итогам первого тура лидирует действующий глава государства Игорь Додон с 36,27 процента голосов, на втором месте — бывший премьер-министр Майя Санду, набравшая 31,03 процента голосов. Победитель будет определен во втором туре, поскольку никто из кандидатов не получил более 50 процентов голосов.

Ранее ЦИК Молдавии признал первый тур президентских выборов состоявшимся, поскольку к закрытию избирательных участков явка достигла 42,7 процента при необходимых 33,3 процента избирателей.