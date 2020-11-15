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Участок на выборах президента Молдавии закрыли из-за звонка о бомбе

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Избирательный участок во Франкфурте-на-Майне, где проходит голосование по выборам президента Молдавии, заблокирован после сообщения о бомбе. Об этом на официальной странице молдавского МИДа в Facebook.

«Несколько минут назад представители немецкой полиции сообщили, что им поступил звонок о бомбе на участке №1/349 во Франкфурте-на-Майне», — говорится в публикации.

Голосование приостановлено, полиция эвакуировала район, въезд на его территорию запрещен. Проверка всего периметра займет примерно час-полтора. Спецслужбы Германии проводят дополнительные проверки, местные чиновники оперативно оценивают обстановку и будут принимать решения о работе или закрытии участка в зависимости от ситуации, отметили в министерстве.

Ранее столкновения между полицейскими и представителями оппозиции произошли в селе Варница у административной границы Молдавии и Приднестровья.

В Молдавии проходит второй тур президентских выборов. Граждане могут проголосовать за одного из двух кандидатов — за действующего главу государства Игоря Додона или за главу проевропейской Партии действия и солидарности Майю Санду. В ходе первого тура Додон набрал 32 процента голосов, Санду — 36 процентов.

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