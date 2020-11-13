Додон пообещал не допустить превращения Молдавии в «пушечное мясо» для НАТО

Президент Молдавии Игорь Додон пообещал не допустить превращения страны в «пушечное мясо» для НАТО в борьбе против России. Об этом сообщает РИА Новости.

«НАТО нам не надо, я категорически против того, чтобы Молдавия стала пушечным мясом для НАТО против России. И я этого не допущу как президент страны и как гражданин страны», — заявил Додон.

Он добавил, что в стране не будет военных баз альянса и молдавские солдаты не станут воевать за другие государства. Также президент отметил, что Молдавия является нейтральной страной и должна такой оставаться.

Первый тур выборов президента Молдавии состоялся 1 ноября. По его итогам кандидат от оппозиции Майя Санду набрала 36,16 процента голосов, а действующий президент Игорь Додон получил 32,61 процента. Победитель будет определен во втором туре, он состоится 15 ноября.

Ранее Додон уже обращался к образу «пушечного мяса» в своих высказываниях. Так, в июне 2019 года он попросил граждан Молдавии «не становиться пушечным мясом» на фоне «массивной дестабилизации» в стране, когда Демократическая партия потребовала отставки главы государства. 10 июня 2017 года президент также назвал целью НАТО использование Молдавии в качестве «пушечного мяса».