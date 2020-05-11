Молдавия попросит у России новый кредит после отказа от предыдущего

В ближайшее время правительство Молдавии попросит у России новый кредит сумму 200 миллионов долларов. Об этом заявил президент республики Игорь Додон, передает ТАСС.

Обращение к российским властям направят после того, как Конституционный суд Молдавии постановил отказаться от предыдущего одобренного кредита на такую же сумму.

Додон объяснил, что не может обжаловать решение судей, даже если правительство с ним не согласно, однако оно не запрещает обращаться к России за новой поддержкой. В противном случае, объяснял он ранее, стране угрожают серьезные экономические проблемы. Сложности могут возникнуть с выплатой зарплат и социальных пособий.

Конституционный суд 8 мая объявил соглашение о кредитовании между Москвой и Кишиневом незаконным. Решение признано окончательным и не подлежащим обжалованию.

О договоренности двух стран Додон рассказал 17 апреля. Он утверждал, что документ подписали Министерство финансов России и посол республики Андрей Негуца. Против договора выступила фракция Демократической партии, у которой большинство в парламенте.

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