КС Молдавии приостановил получение кредита от России

Конституционный суд Молдавии приостановил вступление в силу закона, который предусматривает получение страной кредита от России в размере 200 миллионов евро. Об этом сообщается на сайте суда.

Соглашение между сторонами опротестовал Сергей Сырбу, депутат от имеющей парламентское большинство фракции Демократической партии.

17 апреля президент Молдавии Игорь Додон сообщил о том, что Москва и Кишинёв подписали соглашение о кредитовании на сумму 200 миллионов евро. По его словам, документ был подписан послом республики в России Андреем Негуцей и Министерством финансов РФ.

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