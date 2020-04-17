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Россия и Молдавия подписали соглашение о кредитовании на 200 миллионов евро

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Москва и Кишинёв подписали соглашение о кредитовании на сумму 200 миллионов евро. Об этом сообщил президент Молдавии Игорь Додон на своей странице в Facebook.

По его словам, документ был подписан послом республики в России Андреем Негуцей и Министерством финансов РФ. «Документ предусматривает выделение нашей стране первого транша кредита в размере 200 млн евро», — написал Додон.

В августе 2019 года Игорь Додон сообщил, что руководство Молдавии намерено восстановить стратегические отношения с Россией. По словам политика, Кишинев заинтересован в сохранении всех международных соглашений, в том числе с Европейским союзом.

Отношения между Москвой и Кишиневом ухудшились летом 2015 года, когда парламент Молдавии ратифицировал соглашение об ассоциации с ЕС. В 2017 году Додон заявил, что намерен аннулировать соглашение об ассоциации, если его поддержит парламент. По словам политика, в результате подписания соглашения республика потеряла позиции на рынках как в России, так и в ЕС.

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