МВФ одобрил выделение срочного кредита Молдавии

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение Молдавии срочного кредита в размере 235 миллионов долларов. Об этом сообщил премьер-министр республики Ион Кику на своей странице в Facebook.

Правительством Молдавии ранее был утвержден проект пересмотра закона о государственном бюджете на текущий год из-за эпидемиологической ситуации. Отмечается, что дефицит бюджета составит примерно 900 миллионов долларов. Ожидается, что он частично будет компенсирован за счет кредитов от российской стороны и МВФ.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон сообщил о том, что Москва и Кишинёв подписали соглашение о кредитовании на сумму 200 миллионов евро. По его словам, документ был подписан послом республики в России Андреем Негуцей и Министерством финансов РФ.

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