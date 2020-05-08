Конституционный суд Молдавии признал кредит от России незаконным

Конституционный суд Молдавии признал соглашение о кредитовании на сумму 200 миллионов евро между Москвой и Кишинёвом незаконным. Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда.

В частности, неконституционными были признаны постановления молдавского правительства касательно выдачи займа, а также соглашение между правительствами двух стран. Отмечается, что решение является окончательным и обжалованию не подлежит. Таким образом, соглашение было аннулировано.

17 апреля президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что Москва и Кишинёв подписали соглашение о кредитовании на сумму 200 миллионов евро. По его словам, документ был подписан послом республики в России Андреем Негуцей и Министерством финансов РФ. Однако позже КС Молдавии приостановил вступление закона в силу.

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