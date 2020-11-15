В России усомнились в прозрачности выборов президента Молдавии за границей

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников усомнился в прозрачности выборов президента Молдавии за границей. Об этом он рассказал ТАСС.

В частности, сомнения вызвало проведение выборов в США, отметил Калашников. «Говорят, что платят, говорят, что подвозят, и никто по этому поводу не беспокоится», — заявил он.

Кроме того, по информации Калашникова, в Германии «какие-то структуры» занимаются этим вопросом в интернете. Некоторых людей они подвозят голосовать на автобусах , а другим запрещают это делать, поделился он. «И никого это не волнует, и никто не контролирует», — заключил политик.

15 ноября в Молдавии проходит второй тур выборов президента. В нем принимают участие действующий президент Игорь Додон и глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду. Всего на территории страны открыто более двух тысяч избирательных участков, еще 139 — работают за рубежом.

Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 1 ноября. По его итогам Додон получил 32 процента голосов, Санду — 36 процентов. Явка на голосование достигла 42,7 процента (1,2 миллиона человек).