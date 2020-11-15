Явка на президентских выборах в Молдавии превысила 48 процентов

Явка во втором туре президентских выборов в Молдавии превысила 48 процентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центризбиркома страны.

В голосовании к 18:00 по местному времени (19:00 мск) приняли участие около 1,4 миллиона избирателей. Наиболее активно на выборах голосуют граждане Молдавии в возрасте от 56 до 70 лет. Также более 200 тысяч человек приняли участие в голосовании на зарубежных участках.

Ранее в селе Варница у административной границы Молдавии и Приднестровья произошло столкновение между полицейскими и представителями оппозиции. Недовольство оппозиционеров и ветеранов вооруженного конфликта в Приднестровье вызвало участие в президентских выборах граждан Молдавии, проживающих в Приднестровье.

15 ноября в Молдавии проходит второй тур выборов президента. В нем принимают участие действующий президент Игорь Додон и глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду. Всего на территории страны открыто более двух тысяч избирательных участков, еще 139 — работают за рубежом.

Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 1 ноября. По его итогам Додон получил 32 процента голосов, Санду — 36 процентов. Явка на голосование достигла 42,7 процента (1,2 миллиона человек).