ЦИК Молдавии представил первые результаты по президентским выборам

Центральный избирком (ЦИК) Молдавии представил первые результаты подсчета голосов на президентских выборах. Так, после обработки 80 процентов бюллетеней кандидат от оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду набрала 52 процента, а действующий президент страны Игорь Додон — 48 процентов. Об этом сообщает РИА Новости.

15 ноября в Молдавии завершился второй тур выборов главы государства. В нем приняли участие действующий президент Игорь Додон и глава Партии действия и солидарности Майя Санду. Согласно экзитполам, побеждает представительница оппозиции. По последним данным, явка на выборах превысила 50 процентов.

Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 1 ноября. По его итогам Додон получил 32 процента голосов, Санду — 36 процентов. Явка на голосование достигла 42,7 процента (1,2 миллиона человек).