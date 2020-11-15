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В России оценили проведение выборов президента в Молдавии

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российский сенатор Владимир Круглый оценил проведение выборов президента в Молдавии. Его слова передает РИА Новости.

Как рассказал Круглый, входящий в состав делегации Совфеда, наблюдающей за ходом второго тура выборов, голосование соответствовало международным требованиям и прошло без значительных нарушений. По его мнению, граждане имели возможность свободно выразить свое мнение, а случаев подвоза бюллетеней и подкупа избирателей зафиксировано не было. При этом сенатор предупредил, что необходимо дождаться официальных результатов голосования, а не полагаться на данные экзит-полов.

Говоря о позиции России, Круглый назвал Молдавию братской республикой. «Мы настроены на сотрудничество с тем президентом, которого выберет молдавский народ», — заключил он.

15 ноября в Молдавии прошел второй тур выборов президента. В нем принимают участие действующий президент Игорь Додон и глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду. Всего на территории страны было открыто более двух тысяч избирательных участков, еще 139 — работали за рубежом.

Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 1 ноября. По его итогам Додон получил 32 процента голосов, Санду — 36 процентов. Явка на голосование достигла 42,7 процента (1,2 миллиона человек).

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