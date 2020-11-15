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Додон объявил о своем лидерстве на президентских выборах в Молдавии

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Фото: VLADISLAV CULIOMZA / Reuters

Президент Молдавии Игорь Додон объявил, что, по данным его избирательного штаба, он с большим отрывом лидирует на президентских выборах в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства отметил, что в данных расчетах не учитывается голосование в Приднестровье и зарубежных представительствах. Помимо этого, Додон призвал своих сторонников, а также тех, кто поддерживает главу проевропейской Партии действия и солидарности Майю Санду, сохранять спокойствие.

Ранее сообщалось, что явка во втором туре президентских выборов в Молдавии превысила 48 процентов. В голосовании к 18:00 по местному времени (19:00 мск) приняли участие около 1,4 миллиона избирателей.

15 ноября в Молдавии прошел второй тур выборов президента. В нем принимают участие действующий президент Игорь Додон и глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду. Всего на территории страны было открыто более двух тысяч избирательных участков, еще 139 — работали за рубежом.

Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 1 ноября. По его итогам Додон получил 32 процента голосов, Санду — 36 процентов. Явка на голосование достигла 42,7 процента (1,2 миллиона человек).

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