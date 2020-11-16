Санду увеличила отрыв от Додона на выборах президента Молдавии

В Молдавии подсчитано 99,81 процента протоколов во втором туре президентских выборов. Об этом 16 ноября сообщает «Sputnik Молдова».

Лидер Партии действия и солидарности Майя Санду увеличила отрыв от действующего главы государства Игоря Додона. На данный момент она набирает 57,61 процента голосов, Додон — 42,39 процента.

За Санду проголосовали 937 771 избирателей, а ее соперника — 689 946. Подсчет голосов продолжается на заграничных избирательных участках.

Ранее Санду заявила о своей победе. «Я горжусь своей командой и всеми молодыми людьми, которые приняли участие в голосовании», — сказала она.

Первый тур президентских выборов прошел 1 ноября. Додон набрал 32 процента голосов, Санду — 36 процентов. Явка составила 42,7 процента (1,2 миллиона человек).

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