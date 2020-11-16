Глава Партии действия и солидарности Майя Санду заявила о своей победе на выборах президента Молдавии. Ее слова передает РИА Новости.

«Эта победа — наша общая победа, я горжусь своей командой и всеми молодыми людьми, которые приняли участие в голосовании», — сказала она.

Санду уже поздравили с победой ее бывшие оппоненты: председатель «Нашей партии» Ренато Усатый и лидер партии «Платформа "Достоинство и правда"» Андрей Нэстасе, — а также бывший спикер парламента, глава партии Pro Moldova Андриан Канду. Он назвал ее победу важным шагом для перезагрузки государства.

Ранее ЦИК Молдавии сообщил, что Санду одержала победу на выборах по итогам подсчета голосов внутри страны. За нее проголосовали 56,28 процентов избирателей в Молдавии. Ее соперник, действующий президент страны Игорь Додон, набрал 43,72 процента голосов.

Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 1 ноября. По его итогам Додон получил 32 процента голосов, Санду — 36 процентов. Явка на голосование достигла 42,7 процента (1,2 миллиона человек).