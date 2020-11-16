Оппозиционер назвала свою первоочередную задачу на посту президента Молдавии

Кандидат от оппозиции Майя Санду, которая лидирует на выборах президента Молдавии, назвала свою первоочередную задачу в случае прихода к власти. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава проевропейской Партии действия и солидарности заявила, что сперва необходимо объединить молдавское общество вокруг общих целей. Она отметила, что все жители страны хотят жить дома, а также иметь государство, которое будет их защищать, и развитую экономику, чтобы людям не надо было уезжать.

Ранее Центральный избирком (ЦИК) Молдавии представил первые результаты подсчета голосов на президентских выборах. Так, после обработки 80 процентов бюллетеней кандидат от оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду набрала 52 процента, а действующий президент страны Игорь Додон — 48 процентов.

15 ноября в Молдавии завершился второй тур выборов главы государства. В нем приняли участие действующий президент Игорь Додон и глава Партии действия и солидарности Майя Санду. Согласно экзитполам, побеждает представительница оппозиции. По последним данным, явка на выборах превысила 50 процентов.

Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 1 ноября. По его итогам Додон получил 32 процента голосов, Санду — 36 процентов. Явка на голосование достигла 42,7 процента (1,2 миллиона человек).