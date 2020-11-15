Додон анонсировал серьезные изменения внутри Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон анонсировал серьезные изменения внутри страны на брифинге после завершения второго тура выборов главы страны, прошедших 15 ноября. Его слова передает ТАСС.

Как заявил Додон, о планируемых изменениях он сообщит в ближайшие два-три дня. «Завтра утром состоится встреча с премьером, спикером парламента, где обсудим ситуацию, посмотрим проект бюджета на следующий год и выйдем с предложениями», — объяснил он.

Ранее Додон заявил о своем лидерстве на президентских выборах в стране, без учета результатов Приднестровья и зарубежных представительств. При этом, по предварительным данным ЦИК, лидирует глава Партии действия и солидарности Майя Санду.

Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 1 ноября. По его итогам Додон получил 32 процента голосов, Санду — 36 процентов. Явка на голосование достигла 42,7 процента (1,2 миллиона человек).