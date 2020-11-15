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В Госдуме назвали причину вероятной победы оппозиционера на выборах в Молдавии

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Фото: VLADISLAV CULIOMZA / Reuters

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, который осуществляет наблюдение за президентскими выборами в Молдавии, назвал причину вероятной победы кандидата от оппозиции Майи Санду на выборах главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат отметил, что глава проевропейской Партии действия и солидарности может выиграть за счет тех избирателей, которые голосовали за рубежом. Он пояснил, что доля проголосовавших в зарубежных представительствах, более 200 тысяч человек, составляет почти пятую часть электората. При этом парламентарий подчеркнул, что окончательный исход выборов еще не ясен.

Ранее Центральный избирком (ЦИК) Молдавии представил первые результаты подсчета голосов на президентских выборах. Так, после обработки 80 процентов бюллетеней кандидат от оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду набрала 52 процента, а действующий президент страны Игорь Додон — 48 процентов.

15 ноября в Молдавии завершился второй тур выборов главы государства. В нем приняли участие действующий президент Игорь Додон и глава Партии действия и солидарности Майя Санду. Согласно экзитполам, побеждает представительница оппозиции. По последним данным, явка на выборах превысила 50 процентов.

Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 1 ноября. По его итогам Додон получил 32 процента голосов, Санду — 36 процентов. Явка на голосование достигла 42,7 процента (1,2 миллиона человек).

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