Спрогнозированы отношения Молдавии и России в случае победы оппозиционера

В случае победы на выборах президента Молдавии кандидат от оппозиционной Партии действия и солидарности Майя Санду будет вести более антироссийскую политику. Таким прогнозом в беседе с РИА Новости поделился член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Однако, по мнению эксперта, переход будет не таким резким, как на Украине, а последовательным. «Это будет касаться и гуманитарной политики, и политики в области языка, и Приднестровья и проектов мирного урегулирования, которые до последнего момента базировались на меморандуме [спецпредставителя президента РФ Дмитрия] Козака и механизме "5+2", и на вопросе пребывания российских миротворцев на территории Приднестровья», — пояснил Безпалько.

Он добавил, что Санду также будет оказывать давление на Россию в вопросах Приднестровья, чтобы включить этот регион в состав Молдавии.

Кроме того, в экономической сфере изменения, как отмечает специалист, коснутся поставки углеводородов, некоторых товаров и срока пребывания рабочих из Молдавии на территории России. Несмотря на это, такая политика в отношениях с Москвой будет честной, уверен Безпалько.

«Ни к каким реальным результатам или прорывам в российско-молдавских отношениях эти [пророссийские] политики не пришли по разным причинам. Их пророссийская позиция заключалась в получении льгот и преференций со стороны России в экономических аспектах», — подчеркнул он.

По последним данным, на выборах главы государства лидирует Майя Санду. После подсчета 80 процентов бюллетеней она набрала 52 процентов голосов, в то время как действующий президент Игорь Додон — 48 процентов.

15 ноября в Молдавии завершился второй тур выборов главы государства. В нем приняли участие действующий президент Игорь Додон и глава Партии действия и солидарности Майя Санду. Согласно экзитполам, побеждает представительница оппозиции. По последним данным, явка на выборах превысила 50 процентов.