Додон указал на серьезную ошибку Санду

Действующий президент Молдавии Игорь Додон назвал серьезной ошибкой заявление избранной главы страны Майи Санду о выводе российских миротворцев из Приднестровья. Такое мнение он выразил в эфире телеканала NTV Moldova.

«Это что за призыв избранного президента — в стране, где у нас еще приднестровский конфликт нерешенный, в стране, где у нас 35-40 процентов русскоязычного населения?», — возмутился Додон.

Как указал глава государства, антироссийская политика пагубно скажется на Молдавии, а также на том политике, который будет ее проводить.

Ранее российские политики ответили на слова Санду о выводе миротворцев из Приднестровья. Так, сенатор Алексей Пушков напомнил, что российские миротворцы обеспечивают безопасность в Приднестровье. Его коллега по Совету Федерации Андрей Климов отметил, вывод миротворцев может привести к эскалации конфликта. При этом Климов указал, что российская сторона всегда готова решать вопросы в политико-дипломатической плоскости.

Ранее избранная президентом Молдавии Майя Санду заявила, что «мягкий подход» в переговорах об урегулировании приднестровского конфликта не был эффективным. Она считает, что статус Приднестровья после реинтеграции еще должен быть найден. Она выступила против ранее предложенной нынешним президентом Игорем Додоном федерализации Молдавии. По ее словам, формат урегулирования конфликта должен включать полный вывод российских войск с территории Молдавии.