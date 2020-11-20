В России ответили на слова Санду о выводе миротворцев из Приднестровья

Российский сенатор Алексей Пушков ответил на заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о выводе миротворцев России из Приднестровья. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Политик напомнил, что российские миротворцы обеспечивают безопасность в Приднестровье. «Их присутствие уже почти 30 лет служит гарантией мира в регионе и защиты живущих там людей», — заявил Пушков. Он добавил, что 220 тысяч из них являются российскими гражданами, и их безопасность «важнее громких заявлений нового президента Молдавии».

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Коллега Пушкова по Совету Федерации Андрей Климов отметил в беседе с НСН, что вывод миротворцев может привести к эскалации конфликта. «Если они оттуда выйдут, то там может начаться новая горячая стадия конфликта, от которого не будет приятно никому», — подчеркнул он.

При этом Климов указал, что российская сторона всегда готова решать вопросы в политико-дипломатической плоскости. Он добавил, что Молдавии стоит отказаться от стремления угодить политическому курсу США, который не заботится о людях, которые живут в Приднестровье.

Ранее избранная президентом Молдавии Майя Санду заявила, что «мягкий подход» в переговорах об урегулировании приднестровского конфликта не был эффективным. Она считает, что статус Приднестровья после реинтеграции еще должен быть найден. Она выступила против ранее предложенной нынешним президентом Игорем Додоном федерализации Молдавии. По ее словам, формат урегулирования конфликта должен включать полный вывод российских войск с территории Молдавии.