Санду высказалась об отношениях с Россией

Председатель партии «Действие и солидарность» Майя Санду, избранная президентом Молдавии, высказалась о развитии отношений с Россией. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщает «Интерфакс».

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«Я готова к тому, чтобы обсуждать все вопросы двусторонних отношений с президентом России Владимиром Путиным. У нас обширная повестка дня», — сказала Санду журналистам.

В повестку входит «возобновление молдавского экспорта» и «предоставление хороших условий» для работающих в России граждан Молдавии, пояснила она.

«Отдельный вопрос в повестке дня — приднестровское урегулирование и вывоз российского вооружения и боеприпасов», — отметила Санду.

Она сообщила, что в ближайшие дни намерена встретиться с послом России Олегом Васнецовым.

Во втором туре президентских выборов, который состоялся 15 ноября, Санду получила 57,72 процента голосов, действующий президент Игорь Додон — 42,28 процента. Срок его полномочий истекает 23 декабря. Санду станет первой женщиной-президентом в истории Молдавии.