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Путин поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии

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Майя Санду
Майя Санду
Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент России Владимир Путин направил лидеру партии «Действие и солидарность» Майе Санду поздравительную телеграмму по случаю победы на выборах президента Молдавии. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 16 ноября.

«Рассчитываю, что ваша деятельность будет способствовать конструктивному развитию отношений между нашими странами», — говорится в телеграмме.

Ранее в понедельник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия с уважением относится к итогам президентских выборов в Молдавии и рассчитывает наладить взаимовыгодные отношения с новым лидером.

В воскресенье, 15 ноября, в Молдавии прошел второй тур президентских выборов. За Майю Санду проголосовали 57,75 процента избирателей, действующий президент Молдавии Игорь Додон заручился поддержкой 42,25 процента избирателей. Он уже поздравил соперницу с победой.

Майю Санду также поздравил президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее Санду назвала своей первоочередной задачей на посту президента объединение молдавского общества вокруг общих целей.

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