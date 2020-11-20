Санду выступила за полный вывод российских войск из Приднестровья

Избранная президентом Молдавии Майя Санду заявила, что «мягкий подход» в переговорах об урегулировании приднестровского конфликта не был эффективным. Об этом она рассказала в интервью изданию «Европейская правда».

Санду считает, что статус Приднестровья после реинтеграции еще должен быть найден. Она выступила против ранее предложенной нынешним президентом Игорем Додоном федерализации Молдавии.

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«И он (формат урегулирования конфликта — прим. «Ленты.ру») должен включать полный вывод российских войск с территории Молдавии. Мы об этом всегда говорили, и мы будем говорить об этом и в дальнейшем», — заявила Санду.

Она отметила, что молдавские власти признали самопровозглашенную Приднестровскую Молдавскую республику (ПМР) частью переговорного формата, однако, несмотря на все шаги, стороны так и не продвинулись в процессе реинтеграции территорий.

15 ноября в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Его выиграла бывший премьер-министр Санду, набрав 57,75 процента голосов. Додон получил 42,25 процента. Санду встретилась с российским послом и заявила о намерении сотрудничать с Кремлем.

Конфликт в Приднестровье начался в 1990 году, когда ПМР отделилась от Молдавской ССР, так как не поддержала распад СССР. 2 марта 1992 года в регионе начались столкновения между полицией Молдавии и местным ополчением, в результате погибли около тысячи человек, десятки пострадали. Боевые действия продолжались до июля, пока в регион не ввели российский миротворческий контингент. Конфликт находится в стадии «заморозки».