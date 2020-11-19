Додон собрался в Россию

Президент Молдавии Игорь Додон, проигравший последние выборы, собрался с визитом в Россию. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Додон сообщил, что провел телефонный разговор с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком, который поблагодарил его за усилия по укреплению стратегического партнерства двух стран.
«Дмитрий Козак подчеркнул, что именно благодаря моим усилиям Молдова подписала Меморандум о сотрудничестве с Евразийским Экономическим союзом в апреле 2017 года и стала первой страной-наблюдателем при ЕАЭС в мае 2018-го», — отметил Додон.
Он добавил, что поблагодарил Козака и «в его лице высшее руководство» России за всестороннюю поддержку Молдавии в том числе за помощь в борьбе с коронавирусом.
«В завершение беседы договорились с Дмитрием Козаком о проведении моего рабочего визита в Российскую Федерацию для обсуждения ряда актуальных вопросов молдавско-российского межгосударственного взаимодействия», — заключил Додон.
15 ноября в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Его выиграла экс-премьер Майя Санду, набрав 57,75 процента голосов. Додон получил 42,25 процента. Санду встретилась с российским послом и заявила о намерении сотрудничать с Москвой.