Санду заявила о намерении сотрудничать с Россией

Лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду, по предварительным данным победившая на выборах президента Молдавии, встретилась с послом России в стране Олегом Васнецовым. Об этом сообщает «Sputnik Молдавия».

«В качестве премьер-министра я хотела и начала отношения, основанные на взаимном уважении и прагматизме на благо наших граждан. Хотела бы, чтобы мы возобновили повестку сотрудничества на основе этих принципов», — заявила Санду, подчеркнув свое намерение выстроить хорошие отношения с Россией уже в качестве главы государства.

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Победительница президентских выборов отметила, что хочет объединить молдавское общество и создать государство, работающее на благо граждан.

17 ноября Санду заявила, что готова обсуждать вопросы двусторонних отношений с президентом России Владимиром Путиным. Она анонсировала переговоры о приднестровском урегулировании, возобновлении молдавского экспорта и «предоставлении хороших условий» для работающих в России молдаван.

Второй тур выборов президента Молдавии состоялся 15 ноября. По предварительным данным ЦИК, Санду получила 57,72 процента голосов, а действующий президент Игорь Додон — 42,28 процента. Срок его полномочий истекает 23 декабря. Санду станет первой женщиной-президентом в истории Молдавии.