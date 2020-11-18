Избранный президент Молдавии Майя Санду призвала разморозить отношения Молдавии и Украины. Ее слова в ходе встречи с послом Украины в Молдавии Марком Шевченко опубликованы на странице партии «Действие и солидарность» в Facebook.

«Мы должны вывести Молдову из изоляции и немедленно разморозить двусторонние отношения с Украиной», — заявила Санду. Она отметила, что страны имеют много общих проблем и возможностей, а также подчеркнула важность стратегического партнерства между ними. Кроме того, политик обсудила с Шевченко синхронизацию деятельности в контексте процесса европейской интеграции.

Ранее Майя Санду заявила о намерении сотрудничать с Россией на посту президента Молдавии. До этого она также говорила, что готова обсуждать вопросы двусторонних отношений с президентом России Владимиром Путиным.

Второй тур выборов президента Молдавии состоялся 15 ноября. По предварительным данным ЦИК, Санду получила 57,72 процента голосов, а действующий президент Игорь Додон — 42,28 процента. Срок его полномочий истекает 23 декабря. Санду станет первой женщиной-президентом в истории Молдавии.