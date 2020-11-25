Санду заявила о выведенной из комы внешней политике Молдавии

Бывший премьер-министр Молдавии Майя Санду, выигравшая президентские выборы 15 ноября, заявила, что вывела из комы внешнюю политику страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я предлагаю вести сбалансированную внешнюю политику на благо граждан, которая выведет страну из изоляции. За две недели я вывела внешнюю политику из комы, чтобы Молдавия достойно была представлена на международном уровне. Я начала восстанавливать отношения с Румынией и Украиной», — заявила Санду.

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Ранее она заявила, что готова к тому, чтобы обсуждать все вопросы двусторонних отношений с президентом России Владимиром Путиным. «У нас обширная повестка дня», — подчеркнула политик.

При этом Санду назвала Крым частью Украины и выступила за полный вывод российских войск из Приднестровья.

15 ноября в Молдавии прошел второй тур президентских выборов. Глава государства избирается на четыре года. Во второй тур прошли Санду и баллотировавшийся на второй срок Игорь Додон. По данным ЦИК, Санду получила 57,75 процента голосов, Додон — 42,25 процента.

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