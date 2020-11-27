Додон пригрозил вывести молдаван на улицы после слов Санду о Приднестровье

Президент Молдавии Игорь Додон пригрозил вывести людей на улицы, чтобы сохранить мир и спокойствие в стране и не допустить обострения ситуации с Приднестровьем, а также в отношениях с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Были некоторые непонятные заявления со стороны нового президента [Майи Санду] по отношению к Российской Федерации, по отношению к Приднестровью. Мы не допустим повторения 1990-х, когда в Кишиневе руководители страны запускали лозунги "чемодан — вокзал — Россия" (...). Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить мир и спокойствие в стране всеми законными путями, если нужно, я призову людей на улицы, чтобы сохранить мир», — заявил Додон.

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Он подчеркнул, что президент может делать любые заявления, но Молдавия — парламентская страна, поэтому принимать какие-либо решения без парламента и правительства глава государства не сможет.

Ранее избранный президент Санду заявила, что для решения конфликта в Приднестровье оттуда должны быть полностью выведены российские миротворцы.

15 ноября в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Его выиграла бывший премьер-министр Санду, набрав 57,75 процента голосов. Додон получил 42,25 процента. Санду встретилась с российским послом и заявила о намерении сотрудничать с Кремлем.

Конфликт в Приднестровье начался в 1990 году, когда ПМР отделилась от Молдавской ССР, так как не поддержала распад СССР. 2 марта 1992 года в регионе начались столкновения между полицией Молдавии и местным ополчением, в результате погибли около тысячи человек, десятки пострадали. Боевые действия продолжались до июля, пока в регион не ввели российский миротворческий контингент. Конфликт находится в стадии «заморозки».