В парламент Молдавии внесли законопроект о защите русского языка

Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) зарегистрировала в парламенте страны законопроект о защите русского языка, передает ТАСС.

«Законопроект призван законодательно вернуть русскому языку статус языка межнационального общения. Мы хотим обязать государственных чиновников, чтобы они по просьбе граждан отвечали на русском языке, в том числе документально», — прокомментировал внесенный документ один из его авторов депутат Богдан Цырдя.

Он напомнил, что в 2018 году Конституционный суд Молдавии признал устаревшим закон «О функционировании языков на территории Молдавской ССР», который закреплял за русским языком особый статус.

Фракция ПСРМ насчитывает 37 депутатов, всего в молдавском парламенте 101 кресло. По словам Цырди, авторы законопроекта рассчитывают на поддержку Партии действия и солидарности, которую возглавляет Майя Санду, победившая на последних президентских выборах. «В ходе своей предвыборной кампании Санду обещала защитить права русскоязычных», — сказал Цырдя.