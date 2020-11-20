Санду официально объявили избранным президентом Молдавии

Центральная избирательная комиссия Молдавии официально объявила избранным президентом бывшего премьер-министра, лидера партии «Действие и солидарность» Майю Санду. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщает «Sputnik Молдова».

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ЦИК утвердил окончательные итоги голосования. «Признается избранным кандидат от PAS Майя Санду, которая получила большинство голосов во втором туре выборов — 943 006», — заявил глава комиссии Дорин Чимил.

За действующего главу государства Игоря Додона проголосовали 690 615 граждан. Результаты голосования будут переданы в Конституционный суд страны, который должен признать итоги.

Второй тур президентских выборов состоялся 15 ноября. После победы Санду заявила о намерениях развивать отношения с Москвой и высказалась за полный вывод российских войск из Приднестровья.

Додон поздравил Санду с победой и собрался с официальным визитом в Россию.