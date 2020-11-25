Санду обратится за помощью к США

Избранный президент Молдавии Майя Санду заявила, что обратится к США за помощью в борьбе с коронавирусом. Об этом в среду, 25 ноября, сообщает РИА Новости.

«В ближайшее время я сконцентрируюсь на получении международной помощи для преодоления санитарного кризиса», — пообещала Санду во время брифинга.

Политик намерена получить для Молдавии аппараты ИВЛ, томографы, лекарства и тесты на коронавирус. «В рамках проектов сотрудничества с США и Румынией я подниму вопрос о получении вакцин от коронавируса в кратчайшие сроки», — добавила Санду.

По последним данным, в Молдавии с начала пандемии выявили почти 100 тысяч случаев коронавируса, умерли 2188 пациентов.

15 ноября в стране прошел второй тур президентских выборов. По данным ЦИК, экс-премьер Санду получила 57,75 процента голосов, действующий глава государства Игорь Додон — 42,25 процента. Избранный лидер заявила, что уже вывела из комы внешнюю политику Молдавии.