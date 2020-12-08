Санду пообещала возобновить с Россией переговоры по Приднестровью

Избранный президент Молдавии Майя Санду планирует возобновить с Россией переговоры по утилизации боеприпасов со складов в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР). Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, между молдавской и российской сторонами есть разница во взглядах. «И в этой ситуации надо попробовать продолжить диалог. Я верю, что есть шансы найти решение, так как в прошлом году, когда я возглавляла правительство, мы начали диалог с Российской Федерацией по поводу утилизации боеприпасов», — сказала она.

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Санду добавила, что хочет обсудить с Россией долги ПМР за газ: «Нужно выяснить, откуда взялся этот долг. Я бы хотела, чтобы обсуждение этой проблемы происходило не только через СМИ, я постараюсь провести диалог с Россией».

30 ноября Санду призвала вывести российский миротворческий контингент из Приднестровья. По ее мнению, «мягкий подход» в переговорах об урегулировании конфликта не был эффективен. Она считает, что статус региона после реинтеграции должен быть найден, но выступила против ранее предложенной федерализации Молдавии.

По мнению президента Игоря Додона, слова Санду о необходимости вывести российский миротворческий контингент из Приднестровья — серьезная ошибка. Он уверен, что антироссийская политика пагубно скажется на Молдавии и может привести к новому конфликту. Додон при этом пригрозил вывести на улицы людей, если понадобится сохранить мир и спокойствие в стране и не допустить обострения ситуации с Приднестровьем, а также в отношениях с Россией.

ПМР провозгласила независимость в 1990 году после вооруженного конфликта с Молдавией. Боевые действия в регионе завершились в 1992-м после ввода российского миротворческого контингента, который находится там до сих пор. Сейчас в переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Молдавия и ПМР как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, и ЕС и США — как наблюдатели.