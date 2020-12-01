Додон призвал Санду быть осторожнее в заявлениях о Приднестровье

Президент Молдавии Игорь Додон считает, что его преемнице Майе Санду стоит быть осторожнее в заявлениях по Приднестровью, чтобы не допустить возникновения нового конфликта. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, на специальном заседании Партия социалистов выразила озабоченность нагнетанием ситуации в отношении левобережья Днестра.

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«Мы были единодушны во мнении, что высокопоставленные лица и политики должны проявлять осторожность в своих заявлениях и действиях, чтобы не допустить возникновения нового конфликта на востоке страны», — подчеркнул Додон.

30 ноября Санду вновь призвала вывести российский миротворческий контингент из Приднестровья. По ее мнению, «мягкий подход» в переговорах об урегулировании конфликта не был эффективным. Она считает, что статус региона после реинтеграции еще должен быть найден. Вместе с тем Санду выступила против ранее предложенной федерализации Молдавии.

По мнению президента Игоря Додона, слова Санду о необходимости вывести российский миротворческий контингент из Приднестровья — серьезная ошибка. Он уверен, что антироссийская политика пагубно скажется на Молдавии. Додон в то же время пригрозил вывести людей на улицы, если понадобится сохранить мир и спокойствие в стране и не допустить обострения ситуации с Приднестровьем, а также в отношениях с Россией.

Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) провозгласила независимость в 1990 году после вооруженного конфликта с Молдавией. Боевые действия в регионе завершились в 1992-м после ввода российского миротворческого контингента, который находится там до сих пор. Сейчас в переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Молдавия и ПМР как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников и ЕС и США — как наблюдатели.