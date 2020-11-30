Санду заявила о приоритете курса на вступление в ЕС для Молдавии

Избранная президентом Молдавии Майя Санду заявила, что европейская модель развития — самая подходящая для страны. Об этом она рассказала в интервью РБК.

«Мы разделяем европейские ценности. Мы хотим, чтобы у нас зарплаты и пенсии были как в европейских странах. Мы хотим, чтобы у нас были хорошие дороги и так далее. Если вы посмотрите опросы, вы увидите, что большинство людей разделяют эту цель», — пояснила она свою позицию относительно курса на вступление Молдавии в Европейский союз (ЕС).

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Санду добавила при этом, что молдавское общество хочет хороших, конструктивных отношений с Россией. «И мы считаем, что это можно сделать без проблем. Мы над этим будем работать», — сказала политик.

Ранее Санду заявила, что «мягкий подход» в переговорах об урегулировании приднестровского конфликта не был эффективным. Она считает, что статус Приднестровья после реинтеграции еще должен быть найден. Санду выступила против ранее предложенной нынешним президентом Игорем Додоном федерализации Молдавии. По ее словам, формат урегулирования конфликта должен включать полный вывод российских войск с территории страны.

По мнению Додона, слова Санду о миротворческом контингенте — серьезная ошибка избранного президента. Он уверен, что антироссийская политика пагубно скажется на Молдавии, а также на том политике, который будет ее проводить. Додон в то же время пригрозил вывести людей на улицы, чтобы сохранить мир и спокойствие в стране и не допустить обострения ситуации с Приднестровьем, а также в отношениях с Россией.