МИД оценил заявление Санду о выводе российских войск из Приднестровья

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила слова избранного президента Молдавии Майи Санду о том, что она планирует добиваться вывода Оперативной группы российских войск (ОГРВ) из Приднестровья. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы рассматриваем данное заявление как направленное на подрыв усилий по мирному урегулированию приднестровской проблемы», — отметила дипломат в ходе брифинга.

20 ноября бывший премьер-министр Молдавии Майя Санду, избранная на пост президента страны, заявила, что для решения конфликта в Приднестровье оттуда должны быть полностью выведены российские миротворцы. Через несколько дней она вновь заверила, что будет добиваться вывода Оперативной группы российских войск (ОГРВ) из региона.

15 ноября в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Его выиграла бывший премьер-министр Санду, набрав 57,75 процента голосов. Додон получил 42,25 процента. Санду встретилась с российским послом и заявила о намерении сотрудничать с Кремлем.

Конфликт в Приднестровье начался в 1990 году, когда ПМР отделилась от Молдавской ССР, так как не поддержала распад СССР. 2 марта 1992 года в регионе начались столкновения между полицией Молдавии и местным ополчением, в результате погибли около тысячи человек, десятки пострадали. Боевые действия продолжались до июля, пока в регион не ввели российский миротворческий контингент. Конфликт находится в стадии «заморозки».