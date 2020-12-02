В Приднестровье ответили на призывы Санду вывести российских миротворцев

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил о попытке поднять искусственную проблему «вывода войск» из региона. Об этом пишет РИА Новости.

Он считает, что заявления о российском контингенте носят политизированный характер и нацелены на смещение акцентов с реальной повестки диалога Кишинева и Тирасполя. «На сегодняшний день нет никаких юридических оснований и предпосылок для какого-либо изменения действующего формата миротворческой операции», — заявил он.

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Красносельский добавил, что в ПМР привыкли к резонансным заявлениям молдавских политиков, которые «не утруждают себя попытками вникнуть в содержание серьезных вопросов». Он призвал Молдавию проявить больше ответственности и вдумчивости при формулировании своей позиции.

30 ноября избранная президентом Молдавии Майя Санду вновь призвала вывести российский миротворческий контингент из Приднестровья. По ее мнению, «мягкий подход» в переговорах об урегулировании конфликта не был эффективным. Она считает, что статус региона после реинтеграции еще должен быть найден. Вместе с тем Санду выступила против ранее предложенной федерализации Молдавии.

По мнению президента Игоря Додона, слова Санду о необходимости вывести российский миротворческий контингент из Приднестровья — серьезная ошибка. Он уверен, что антироссийская политика пагубно скажется на Молдавии и может привести к новому конфликту. Додон при этом пригрозил вывести на улицы людей, если понадобится сохранить мир и спокойствие в стране и не допустить обострения ситуации с Приднестровьем, а также в отношениях с Россией.

ПМР провозгласила независимость в 1990 году после вооруженного конфликта с Молдавией. Боевые действия в регионе завершились в 1992-м после ввода российского миротворческого контингента, который находится там до сих пор. Сейчас в переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Молдавия и ПМР как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, и ЕС и США — как наблюдатели.