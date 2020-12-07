Президенту Молдавии вернули часть полномочий

Конституционный суд (КС) Молдавии приостановил действие поправок в законодательство, предусматривавших вывод Службы информации и безопасности из-под контроля президента. Об этом сообщает ТАСС.

Материалы по теме Потеряли берега 30 лет назад Приднестровье отделилось от Молдавии. Как начиналась война, о которой все забыли? Игра в нестабильность В Молдавии пришла к власти оппозиция. Чем грозит России потеря еще одного союзника?

«КС распорядился приостановить действие закона № 218 от 3 декабря 2020 года о внесении изменений в некоторые нормативные акты. Этим законом парламент лишил президента Республики Молдова возможности координировать деятельность Службы информации и безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы судебного органа.

Ранее избранный президент Молдавии Майя Санду обвинила действующего главу государства Игоря Додона в попытке «узурпировать» власть в стране. Вместе с тем она потребовала немедленной отставки правительства, но получила отказ премьер-министра Иона Кику.

3 декабря парламент Молдавии лишил президента части полномочий — депутаты одобрили в финальном чтении законопроект о переподчинении Службы информации и безопасности депутатскому корпусу. Это решение вызвало возмущение прозападной оппозиции, представители которой заблокировали трибуну.

Второй тур президентских выборов в Молдавии прошел 15 ноября. Санду получила 57,75 процента голосов, Додон — 42,25 процента.