Парламент Молдавии лишил Санду части полномочий

Парламент Молдавии лишил избранного президента страны Майю Санду части полномочий. Об этом сообщает РИА Новости.

На заседании 3 декабря депутаты одобрили в финальном чтении законопроект о переподчинении Службы информации и безопасности парламенту страны.

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«Большинство депутатов в первом чтении одобрили передачу Службы информации и безопасности под управление парламента, за утверждение этой инициативы во втором и финальном чтении проголосовал 51 депутат», — заявил вице-спикер парламента Молдавии Влад Батрынча.

Решение вызвало возмущение парламентской оппозиции, представители которой заблокировали трибуну.

Бывший премьер-министр Молдавии Майя Санду получила большинство голосов (57,75 процента) избирателей во втором туре президентских выборов, который прошел 15 ноября. Ее соперником был действующий глава государства Игорь Додон, за которого проголосовали 42,25 процента избирателей.

Одной из первых инициатив новоизбранного молдавского лидера стало требование полного вывода российских миротворцев из Приднестровья. По ее словам, это необходимо для урегулирования конфликта в регионе.